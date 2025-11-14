Haberler

GAÜN'de Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Dalları Eğitim Konseyi Genel Kurul Toplantısı ve Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. Etkinlikte sanat eğitimi süreçleri ve güncel konular ele alındı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi (SDEK) tarafından "Sanat Dalları Eğitim Konseyi Genel Kurul Toplantısı ve Çalıştayı" düzenlendi.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, güzel sanatlar fakültelerinin dekanları ve konservatuvar müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Programda, sanat alanındaki güncel başlıklar ve eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Çalıştay kapsamında SDEK üyeleri; mevcut sorunlar, değerlendirmeler, öneriler ve gündemdeki konular üzerine görüşlerini paylaştı. Toplantıda ele alınan başlıkların, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağı belirtildi.

Katılımcılar, programın devamında Öğretim Elemanları ve Öğrencileri Karma Sergisi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.