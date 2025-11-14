GAÜN'de Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısı Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi (SDEK) tarafından "Sanat Dalları Eğitim Konseyi Genel Kurul Toplantısı ve Çalıştayı" düzenlendi.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, güzel sanatlar fakültelerinin dekanları ve konservatuvar müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Programda, sanat alanındaki güncel başlıklar ve eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Çalıştay kapsamında SDEK üyeleri; mevcut sorunlar, değerlendirmeler, öneriler ve gündemdeki konular üzerine görüşlerini paylaştı. Toplantıda ele alınan başlıkların, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağı belirtildi.

Katılımcılar, programın devamında Öğretim Elemanları ve Öğrencileri Karma Sergisi'ni ziyaret etti.