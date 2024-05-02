GAÜN Çocuk Hastanesi'nde Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası Etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi'nde "Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

GAÜN Çocuk Hastanesi Çocuk İmmünoloji-Alerji Hastalıkları Bilim Dalı ve Alerji İmmünoloji Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, hastanede tedavi gören çocuklar etkinliklere katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Keskin, çocuklarla etkinliklerde bir araya geldiklerini belirtti.

Keskin, hastalığa farkındalığı artırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktararak, "Çocuk Hastanemizde çok sayıda primer immün yetmezlik hastası takip ediyoruz. Primer İmmün Yetmezlik Haftası'nda yaptığımız etkinliklerle farkındalık oluşturarak hastalarımızın erken tanı almasını sağlamak istiyoruz. Erken tanı primer immün etmezlikte hayat kurtarır. Tanıyı koyarsak hayat kurtarıyoruz." ifadesini kullandı.

???????Etkinlik sonrası tedavi gören çocuklar hastane bahçesine fidan dikti.