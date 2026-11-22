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TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkeler aracılığıyla yürütülen görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Diplomasi penceresi hala açık ve görüşmeler devam ediyor." dedi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre Garibabadi, ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olası tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını söyleyen Garibabadi, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin arabulucu ülkeler vasıtasıyla sürdüğünü belirterek, "Diplomasi penceresi hala açık ve görüşmeler devam ediyor." dedi.

İran'ın kendi çıkarlarının karşılandığı ve kabul edilebilir bir anlaşma istemesinin doğal olduğunu söyleyen Garibabadi, ülkesinin başka ülkeleri memnun etmek ya da bir uzlaşmaya varmak uğruna tavizler vermek için müzakere yürütmediğini ifade etti.

Kaynak: AA