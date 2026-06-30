Gana'nın başkenti Akra'da sel felaketi 12 can aldı

Gana'nın başkenti Akra'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetti.

Gana Ulusal İtfaiye Teşkilatı (GNFS) Halkla İlişkiler Ekibi üyesi Alex King Nartey, yerel televizyona yaptığı açıklamada, 28 Haziran'dan bu yana başkentte devam eden aşırı yağışlar sonucu sel felaketi yaşandığını belirtti.

Nartey, sel nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

GNFS'nin felaketin başlamasından bu yana aralıksız çalıştığını ve ağır hasar gören bölgelerde kurtarma operasyonları yürüttüğünü aktaran Nartey, GNFS'nin iki günde yaklaşık 500 kişiyi kurtardığını söyledi.

Nartey, arama ve kurtarma çalışmaları devam ettikçe ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiğini dile getirdi.