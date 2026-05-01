Gamze Akkuş İlgezdi: "Anayasa'daki 'İnsan Onuru İlkesi' Parmaklıkların Ardında Pervasızca Adeta Çiğneniyor"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelinde cezaevlerinde kapasitenin üzerinde mahkum ve tutuklu barındırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki cezaevleri adeta adaletin çürüdüğü birer dipsiz kuyu haline geldi. 290 bin kişilik kapasiteye rağmen 400 binden fazla insanın yaşamaya çalıştığı, koğuşlarda nefes almanın bile zorlaştığı, insanların ranzalarda nöbetleşe uyuduğu, hijyen ve sağlık haklarının ise isminin dahi unutulduğu kuyular. Bu çarpık düzenle insan onurunu her gün biraz daha öğüten fabrikalara çevirdiniz. Anayasa'daki 'insan onuru ilkesi' parmaklıkların ardında pervasızca adeta çiğneniyor. Hücreler dolu, yer yok. Hüküm verildi, ıslahı yok. Personel tükendi, güvenlik yok. Buradan iktidara sesleniyorum: Bu çöküşün tek sorumlusu olarak üç maymunu oynamaktan vazgeçmeli ve bu insanlık dışı düzene derhal acilen son verilmelidir. Adalet, parmaklıkların ardında can çekişirken bu vebalin altından kalkamazsınız."

