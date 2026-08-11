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Galatasaray Lisesi'ne girişte yeni düzenleme: Yüzde 4 başarı şartı

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, Galatasaray Ortaokulu'nu bitiren öğrenciler merkezi sınavda ilk yüzde 4'e girmek zorunda olacak. Bu öğrenciler Fransızca ve Türkçe yeterlilik sınavına alınacak; 70 puan alanlar 9. sınıfa, alamayanlar hazırlık sınıfına kabul edilecek. Yeni kural 2026-2027'den önce ilkokula başlayanları kapsamayacak.

"Galatasaray Üniversitesine Bağlı Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, Galatasaray Ortaokulunu tamamlayan ve Bakanlıkça yapılan merkezi sınav sonucunda ilk yüzde 4 arasında yer alan öğrenciler, kurum tarafından Fransızca ve Türkçe derslerinden dil bilgilerinin yeterliliğini ölçen yeterlilik sınavına tabi tutulacak.

Fransızca ve Türkçe dil sınavlarından ayrı ayrı 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler, lisenin 9'uncu sınıfına, yeterli puanı alamayanlar ise Fransızca hazırlık sınıfına kabul edilecek.

Yönetmelikteki geçici madde doğrultusunda ise "yeni kayıt yüzdelik dilimine" ilişkin eklenen ibare, 2026-2027 eğitim öğretim yılından önce ilkokul birinci sınıfa kaydolan öğrenciler hakkında uygulanamayacak.

Kaynak: AA
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