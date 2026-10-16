Galata Kulesi meme kanserinde erken teşhis mesajıyla pembe ışıkla aydınlatıldı

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GALATA Kulesi, meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla 'Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır' yazılı pembe renkle ışıklandırıldı.

Türkiye'de ve dünyada 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında ekim ayı boyunca çeşitli etkinliklerle, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve hastalığa ilişkin toplumsal bilincin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Galata Kulesi, 'Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır' yazılı pembe renkle aydınlatıldı. Işıklandırılan kule havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı