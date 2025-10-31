Haberler

Gabbard: ABD'nin Rejim Değişikliği Stratejisi Trump Döneminde Sona Erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ülkesinin rejim değişikliği ve ulus inşası stratejisinin Donald Trump döneminde sona erdiğini belirtti. Gabbard, bu stratejinin verimsizliğine ve ortaya çıkan güvenlik tehditlerine dikkat çekti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ülkesinin "rejim değişikliği ve ulus inşası stratejisinin", Başkan Donald Trump döneminde sona erdiğini savundu.

Gabbard, Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) işbirliğiyle Bahreyn'de düzenlenen "Manama Diyaloğu" zirvesinin açılışında konuştu.

Ülkesinin izlediği dış politika yaklaşımlarına değinen Gabbard, ABD'nin "onlarca yıldır rejim değişikliği veya ulus inşası gibi verimsiz ve sonu gelmeyen bir döngüye hapsolduğunu" belirtti.

Bu süreçte "trilyonlarca dolar harcandığını" ve sayısız can kaybı yaşandığını kaydeden Gabbard, şunları söyledi:

"Rejimleri devirmek, kendi yönetim sistemimizi başkalarına dayatmak, henüz tam olarak anlaşılmamış çatışmalara müdahale etmek ve müttefikten çok düşman kazanmak tek tip bir yaklaşımdı. Sonuçta, çoğu durumda daha büyük güvenlik tehditleri oluştu."

Ülkesinin "rejim değişikliği ve ulus inşası stratejisinin" Trump döneminde sona erdiğini ileri süren Gabbard, Orta Doğu'daki değişken duruma dikkati çekti.

İsrail'in, saldırılarına devam ettiği Gazze'de son dönemde ulaşılan "ateşkesin kırılganlığını sürdürdüğünü" bildiren Gabbard, bölgede İran'ın "endişe kaynağı olmaya devam ettiğini" söyledi.

Zirve, 2 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
O kentimizde şap hastalığı paniği! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

O kentimizde büyük panik! Çok sayıda mahalle karantinada
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.