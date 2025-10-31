Gabbard: ABD'nin Rejim Değişikliği Stratejisi Trump Döneminde Sona Erdi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ülkesinin "rejim değişikliği ve ulus inşası stratejisinin", Başkan Donald Trump döneminde sona erdiğini savundu.

Gabbard, Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) işbirliğiyle Bahreyn'de düzenlenen "Manama Diyaloğu" zirvesinin açılışında konuştu.

Ülkesinin izlediği dış politika yaklaşımlarına değinen Gabbard, ABD'nin "onlarca yıldır rejim değişikliği veya ulus inşası gibi verimsiz ve sonu gelmeyen bir döngüye hapsolduğunu" belirtti.

Bu süreçte "trilyonlarca dolar harcandığını" ve sayısız can kaybı yaşandığını kaydeden Gabbard, şunları söyledi:

"Rejimleri devirmek, kendi yönetim sistemimizi başkalarına dayatmak, henüz tam olarak anlaşılmamış çatışmalara müdahale etmek ve müttefikten çok düşman kazanmak tek tip bir yaklaşımdı. Sonuçta, çoğu durumda daha büyük güvenlik tehditleri oluştu."

Ülkesinin "rejim değişikliği ve ulus inşası stratejisinin" Trump döneminde sona erdiğini ileri süren Gabbard, Orta Doğu'daki değişken duruma dikkati çekti.

İsrail'in, saldırılarına devam ettiği Gazze'de son dönemde ulaşılan "ateşkesin kırılganlığını sürdürdüğünü" bildiren Gabbard, bölgede İran'ın "endişe kaynağı olmaya devam ettiğini" söyledi.

Zirve, 2 Kasım'a kadar sürecek.