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Fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı, Adana merkezli operasyonda 17 şüpheli tutuklandı

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Fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı, Adana merkezli operasyonda 17 şüpheli tutuklandı
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Adana merkezli, Mersin ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı. Fuhşa zorlandıkları belirlenen 11 kadın kurtarıldı; 14 milyon lira değerindeki ev ve araçlara el konuldu, 50 banka hesabına tedbir uygulandı.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki masaj salonu ve güzellik merkezlerinde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Mersin ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7'si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları belirlenen 11 kadın kurtarıldı.

İş yerleri adına açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden müşteri buldukları, kendileriyle iletişime geçen kişilere, fuhşa zorladıkları kadınların fotoğraflarının yer aldığı kataloglar gönderdikleri tespit edilen şüphelilere ait 14 milyon lira değerindeki ev ve araçlara el konuldu, 50 banka hesabına tedbir uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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