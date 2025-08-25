Freni Tutmayan Kamyon Restorana Girdi

HATAY'ın Belen ilçesinde freni tutmayan kamyon, park halindeki vidanjöre çarpıp, restorana girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 51 AT 183 plakalı kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Park halindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait vidanjöre çarpan kamyon, daha sonra yol kenarındaki restorana girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.