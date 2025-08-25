Freni Tutmayan Kamyon Restorana Girdi

Hatay'ın Belen ilçesinde freni tutmayan bir kamyon, park halindeki vidanjöre çarparak restorana girdi. Neyse ki kazada ölen veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 51 AT 183 plakalı kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Park halindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait vidanjöre çarpan kamyon, daha sonra yol kenarındaki restorana girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
