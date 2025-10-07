Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı: 5 Yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 15 araca çarparak büyük bir kazaya neden oldu. Olayda 5 kişi yaralandı ve anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Paşaköşkü Mahallesi'nde 2 Ekim Perşembe günü M.M. idaresindeki freni arızalanan 44 AGC 632 plakalı kamyon kırmızı ışıkta ve yol kenarında bulunan 15 araca çarpmıştı.
Çarpma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, freni arızalanan kamyonun kontrolden çıkarak araçlara çarpması ve çevredekilerin yaralılara müdahalesi yer alıyor.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel