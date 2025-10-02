Haberler

Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halindeki 15 araca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Paşaköşkü Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 AGC 632 plakalı kamyonun freni arızalandı.

Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
