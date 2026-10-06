Haberler

Fransız siyasetçi Melenchon liselilerin eylemlerine polis müdahalesine tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız solcu siyasetçiler, liselilerin eğitim koşulları için düzenlediği eylemlerde polis şiddetine tepki gösterdi. LFI'li Melenchon polis müdahalesinin kontrolden çıktığını belirterek beyaz kolluk çağrısı yaptı; İçişleri Bakanlığı dün 984 gözaltı, 65 yaralı polis açıkladı.

Fransız siyasetçiler, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği eylemlerde polis şiddetine tepki gösterdi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda polisin liselilere müdahalesinin kontrolden çıktığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin kendilerine verilen yetkiyi kötüye kullandığını kaydeden Melenchon, eylemci gençleri korumak için beyaz kolluk ya da şapka takarak sokaklara inme çağrısı yaptı.

LFI milletvekili Paul Vannier ise paylaşımında yaşadığı bölgedeki polis şiddetine ilişkin savcılığa başvurduğunu, mahallesindeki liselilerin meşru protesto haklarını kullanırken güvenlik güçleri tarafından şiddete uğramasını kabul etmeyeceğini vurguladı.

LFI milletvekili Thomas Portes ise paylaşımında polisin liseli bir gence fişekle müdahale ettiği anlara ilişkin bir video yayınlayarak İçişleri Bakanı Laurent Nunez'i polis şiddetine tepki vermeye çağırdı.

Portes, ilgili polis hakkında şikayette bulunacağını da duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanlığı dünkü eylemlerde 984 kişinin gözaltına alındığını ve 65 polisin yaralandığını açıklamıştı.

Ülkede 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde 200 civarında lise öğrencisi ve yaklaşık 700 güvenlik görevlisi yaralandı.

Eylemlerde 30'a yakın okul ateşe verilirken, şimdiye kadar 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi

40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Petek Dinçöz yeni şarkısı için çalışmalara başladı, yıllar önceki imajına geri döndü

Yıllar ona uğramıyor! Ünlü şarkıcı son haliyle hayran bıraktı
96 yaşındaki Rahmi Koç'un golf kombini dikkat çekti

Türkiye'nin en zenginlerinden biri! Kim der ki 96 yaşında
Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var

Şehirde alarm verildi! Tam 10 saat sürecek
Kendi memleketinden Montella'ya kötü haber: Başı dertte

"Başı dertte" diyerek kötü haberi duyurdular!

İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı

İstanbul'da ortaokulda saldırı! 7 öğrenci yaralandı, detaylar korkunç
Boğazı kesilerek öldürülen Gökçe'nin son buluşmasında kahreden detay

Boğazı kesilerek öldürülen Gökçe'nin son buluşmasında kahreden detay