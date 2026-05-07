Fransa'da Parlamento yasa dışı şekilde elde edilen eserlerin iadesini kolaylaştıran tasarıyı onayladı

Fransa'da sömürge döneminde yasa dışı şekilde elde edilen eserlerin iadesini kolaylaştırmayı öngören yasa tasarısı, Senato ve Ulusal Meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Tasarı, eserlerin ait olduğu ülkelere iade sürecini düzenleyen önemli adımlar içeriyor.

Fransız Parlamentosu, sömürge döneminde yasa dışı şekilde elde edilen eserlerin iadesini kolaylaştırmayı öngören yasa tasarısını nihai olarak kabul etti.

Fransa'da parlamentonun üst kanadı olan Senato'da, sömürge döneminde yasa dışı şekilde elde edilen eserlerin iadesini kolaylaştırmaya yönelik tasarı görüşüldü.

Tasarı, Senato Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Senato'da yapılan oylamayla tasarı, Fransız Parlamentosu'ndan nihai olarak geçmiş oldu.

Aynı tasarı dün parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te de oy birliğiyle kabul edilmişti.

Tasarı, sömürge döneminde yasa dışı yollarla elde edilen eserlerin Fransız kamu koleksiyonlarından çıkarılmasını kolaylaştırmayı hedeflerken, söz konusu eserlerin iadesi için ait oldukları ülke veya halklar tarafından talepte bulunulmasını şart koşuyor.

Bir eserin yasa dışı bir şekilde elde edilip edilmediğinin tespit edilmesi için birçok kriteri kapsayan tasarı, iade süreçlerine ilişkin bir bilim komisyonu dahil iki ayrı komisyonun kurulmasını öngörüyor.

Hükümetin eserleri iade edebilmek için kararnameyle hareket edebilmesinin önünü açan tasarı, yalnızca 1815-1972 yılları arasında yasa dışı şekilde elde edilen eserleri kapsıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'de Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da yaptığı konuşmada, sömürge döneminde Afrika kıtasından çalınan eserlerinin iade edileceği konusunda taahhütte bulunmuştu.

Fransız Parlamentosu'nun bir yasa tasarısını nihai olarak kabul edebilmesi için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı tasarı metni üzerinde uzlaşması gerekiyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
