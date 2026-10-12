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Fransız donanması, Hint Okyanusu'nda sahte bandıra şüphesiyle tankere el koydu

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız donanmasının Hint Okyanusu'nda sahte bandıra şüphesiyle DF Peak adlı petrol tankerine el koyduğunu bildirdi. La Reunion Adası'na 450 deniz milinden daha uzaktaki el koymanın yasa dışı yakıt taşımacılığı şüphesiyle yapıldığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının Hint Okyanusu'nda sahte bandıra altında hareket ettiğinden şüphelenilen bir petrol tankerine el koyduğunu bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Fransa, dünyanın her yerinde gölge filoyla mücadele etmeye kararlı." ifadesini kullandı.

Fransız donanmasının bu sabah Hint Okyanusu'ndaki La Reunion Adası'na 450 deniz milinden daha uzaktaki "DF Peak" isimli petrol tankerine el koyduğunu duyuran Macron, söz konusu tankerin sahte bandıra altında hareket ettiğinden ve yasa dışı yakıt taşımacılığı faaliyetlerine karıştığından şüphelenildiğini kaydetti.

Macron, Fransız donanmasının bu eylemi uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde gerçekleştirdiğini savunarak, bunun ülkesinin nerede olursa olsun her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadele etme kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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