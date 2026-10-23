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Fransa'nın Trappes kentinde silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Yvelines vilayetine bağlı Trappes kentindeki silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alınırken Lecornu, PNAT'ın olayla ilgili incelemeler yaptığını duyurdu.

Fransa'nın Yvelines vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yvelines vilayetine bağlı Trappes kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı yapan kişinin yakalanarak gözaltına alındığını kaydeden Lecornu, olayla ilgili tüm güvenlik güçlerinin ve yargı mekanizmalarının seferber edildiğini söyledi.

Ayrıca Lecornu, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının (PNAT) olayla ilgili incelemeler yaptığını duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlerde, Trappes kentinde bir kişinin bulunduğu araçtan çevredekilere ateş açtığı belirtildi.

Kaynak: AA
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