Fransa'nın güneyindeki kamp alanında çıkan yangın nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi

Fransa'nın güneyindeki Pyrenees-Orientales vilayetinde tatil beldesinde çıkan yangında yüzlerce bungalov yandı, 3 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, vilayetin Canet-en-Roussillon kentinde bir kamp alanında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, 3 binden fazla tatilci tahliye edildi.

Yaklaşık 220 itfaiyecinin söndürmek için seferber olduğu yangında 256 bungalov yandı, civardaki motorlu deniz taşıtı üreten şirkete ait bir bina da alevlere teslim oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şirketin idari biriminin yer aldığı binadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Fransa'da bu yaz sezonunda çıkan yangınlarda yaklaşık 9 bin hektar alan yandı.