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Fransa'da eylem yasağına uymayanlara polis müdahale etti, A480'de 2 kişi yaralandı

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Fransa'da valiliklerin eylem yasağı kararlarına uymayan eylemcilere polis müdahale etti. Lyon'da yaklaşık 200 eylemciye göz yaşartıcı gaz kullanılırken Grenoble'da A480 otoyolunu kapatma girişimi trafik kazasına yol açtı, 2 kişi hafif yaralandı.

Fransa'da başta Paris olmak üzere ülkenin farklı noktalarında eylemler düzenlenirken, polis valiliklerin eylem yasağı kararlarına uymayan eylemcilere müdahale etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon kentinde bir grup genç valiliğin eylem yasağı kararı aldığı Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi yakınlarında toplandı.

Polis yaklaşık 200 kişiden oluşan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Öte yandan, kentte yüzlerce öğrenci valiliğin izin verdiği alanlarda bir araya gelerek hükümeti protesto etti.

Grenoble'da ise bir grup eylemci, A480 otoyolunu kapatmaya çalıştı. Isere Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin otoyolu kapatma girişiminin bir trafik kazasına yol açtığı ve olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, polislerin hızlı müdahalesiyle eylemcilerin dağıtıldığı kaydedildi.

Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Lille, Denain, Douai ve Wattignies şehirlerinde 18 yaş altı kişiler için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 26 Ekim'e kadar uzatıldı.

Çoğunlukla 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan yasak ayrıca Marly ve Valenciennes kentlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille şehirleri başta olmak üzere birçok kentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sendika dışı tüm eylemlerin yasaklandığını açıklamış, sendikal eylemlerin de olası yağma ve şiddet olaylarına karşı valiliklerin ya da emniyet müdürlüklerinin uygun gördüğü güzergahlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA
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