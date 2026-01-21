Haberler

Ankete göre Fransızlar, ABD'yi giderek daha fazla düşman olarak görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransızların yüzde 51'i ABD'yi askeri bir tehdit olarak görüyor. Bu oran, 35 yaş altı katılımcılarda yüzde 60, sol görüşlülerde ise yüzde 61'e çıkıyor. Anket, Fransızların ABD'ye karşı duyduğu olumsuz duyguları ve Trump yönetimine dair kaygıları ortaya koyuyor.

Fransa'da yapılan anket, Fransızların ABD'yi giderek daha fazla oranda düşman olarak gördüğünü gösterdi.

Fransız Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 51'i Donald Trump'ın başkanlık koltuğunda olduğu ABD'nin gelecek yıllarda Fransa için askeri bir tehdit oluşturabileceği görüşünü paylaştı.

Bu oran 35 yaş altı katılımcılarda yüzde 60, sol görüşlü olduğunu bildiren katılımcılarda yüzde 61 oldu.

Fransızlar tarafından askeri tehdit olarak görülen ülkeler sıralamasında ABD yüzde 51 ile 5'inci sırada yer alırken, Rusya yüzde 80 ile birinci, Kuzey Kore yüzde 68 ile ikinci, İran yüzde 67 ile üçüncü ve Çin yüzde 58 ile dördüncü sırada yer aldı.

ABD'yi düşman olarak görenlerin oranı, şirketin Nisan 2025'te yaptığı ankette yüzde 30 iken, bu yeni ankette yüzde 41 oldu.

Anket sonuçları, Fransızların giderek daha fazla ABD'yi düşman olarak gördüğünü ortaya koyarken, katılımcıların yüzde 55'i ABD Başkanı Trump hakkında "çok olumsuz", yüzde 26'sı "olumsuz", yüzde 19'u "olumlu" görüş bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 70'i Fransa'nın, Trump'ın Grönland'ı alma girişimine karşı durması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı