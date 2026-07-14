Fransa'da ulusal bayram kutlamaları sırasında 188 kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlamaları kapsamında 188 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Nunez, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, gece başlayan ulusal bayram kutlamalarına dair bilgi verdi.

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda gece ülkede 188 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Nunez, bu sayının geçen yıl 389 olduğunu aktardı.

Nunez, gece 140 şehirde şiddet olaylarının yaşandığını, güvenlik güçlerine karşı kullanılan havai fişek sayısından geçen yıl aynı döneme kıyasla azalma kaydedildiğini bildirdi.

Ulusal bayram kutlamalarının ikinci kısmının bu akşam düzenleneceğini ifade eden Nunez, bu akşam, Fransa ile İspanya'nın karşı karşıya geleceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinin de oynanacağını hatırlattı.

Söz konusu kutlamalar kapsamında Fransa'da 70 bin güvenlik gücü görevlendirildi.