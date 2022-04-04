Fransa, 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Haberler

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Fransa, 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

AA - Yusuf Özcan - Güncel
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Fransa, 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Fransa, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Fransa, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede görev yapan ve eylemleri Fransa'nın güvenlik çıkarlarına aykırı olan 35 Rus diplomat için sınır dışı etme kararı alındığı belirtildi.

Bunun, Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı kararların bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, önceliğin Fransızların ve Avrupalıların güvenliğini sağlamak olduğu kaydedildi.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Diplomat, Fransa, Rus, Güncel, Haberler

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