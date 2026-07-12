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Jandarma 1847 şüpheliyi fotokapanlarla yakaladı

Jandarma 1847 şüpheliyi fotokapanlarla yakaladı
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın fotokapanlarla yürüttüğü çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 1847 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadelede etkin şekilde kullandığı fotokapanlar sayesinde, çeşitli suçlardan aranan 1847 şüpheli yakalandı.

İl jandarma komutanlıkları tarafından fotokapanlarla yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 1847 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 1175'inin göçmen kaçakçılığı, 25'inin mülki makamlarca yasaklanmasına rağmen ormanlara izinsiz giriş, 92'sinin uyuşturucu imal ve ticareti, 323'ünün 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, 42'sinin hırsızlık, 190'ının ise diğer suçlardan arandığı belirlendi. Yakalanan şüpheliler, haklarında gerekli adli işlemlerin yapılması için adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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