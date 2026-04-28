"Form-Zanaat-Aktivizm" sergisi 7 Mayıs'ta Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde açılacak

Disiplinlerarası sanatçı Bilal Yılmaz'ın "Form-Zanaat-Aktivizm" adlı sergisi, 7 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde izleyiciyle buluşacak.

Nazlı Pektaş küratörlüğünde gerçekleşecek serginin kavramsal omurgasını, zihnin analitik yapısı ile malzemenin doğası arasındaki ilişki oluşturuyor.

Buluntu nesnelerin, prototiplerin ve mekanik kurguların çarpıştığı bir araştırma sahasına evrilen sergide, çizimler, notlar, ses yerleştirmeleri ve ışık oyunları zihnin karmaşık yapısının hayati parçaları olarak yer alıyor.

Temelde ışık, ses, hareket ve etkileşimi kullanarak heykelsi nesneler, yerleştirmeler ve izleyicinin algısını dönüştüren kolektif deneyimler oluşturan sanatçı, 2010'da Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin sanat ve tasarım pratiklerini deneyimlemelerini, birlikte üretmelerini ve birbirlerinden öğrenmelerini amaçlayan Arka Atölye'yi kurdu.

Yılmaz, 2012'de kavramsal iç mekanlar tasarlayan ve insanların çevre, nesne ve ışıkla olan etkileşimini keşfetme konusunda deneyim kazandığı tasarım kolektifi Olmaz İşler'in kurucu ortağı oldu.

Bilal Yılmaz'ın 2013'te başlattığı, İstanbul'un gizli kalmış ustalarının atölyelerine görünürlük kazandıran ve sanayi sonrası toplumda zanaatların sosyal, kültürel ve ekonomik potansiyelini ortaya çıkararak zanaatkarlar ve yaratıcı aktörler arasındaki işbirliğini harekete geçirmeyi amaçlayan Crafted In Istanbul projesi, 2018'de Tania Bruguera'nın uluslararası Arte Util arşivinde yer aldı.