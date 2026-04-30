Flaman hükümeti milletvekillerinden AB'ye "gasbedilen Filistin topraklarından ticareti sonlandırma" çağrısı

Belçika'nın Flaman Bölge Hükümeti milletvekilleri, Avrupa Birliği'nden (AB), gasbedilen Filistin topraklarından gelen ürünlere yönelik tam bir ticaret yasağı talep etti.

Flamanca yayın yapan de Standaard gazetesinin haberine göre, milletvekilleri Uluslararası Adalet Divanının 2024'te yayımladığı danışma görüşünün ardından konunun daha da önemli hale geldiğini savundu.

Flaman Bölge Hükümetinden 57 milletvekili, AB'nin gasbedilen Filistin topraklarından gelen ürünlere yönelik tam bir ticaret yasağı çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi (AFET) üyesi de olan Hilde Vautmans, yaptığı açıklamada, "Bu ürünlerin pazarımıza girmesine izin verilmesi kabul edilemez çünkü bunlar ağır insan hakları ihlallerinin ürünüdür." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
