Haberler

Hatay'da 24 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da 24 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 24 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.C, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 24 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.C'nin Dörtyol ilçesine geleceği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, Yeşilköy Mahallesi'nde portakal bahçesinde çalışmak üzere bulunduğu tespit edilen A.C'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler

Güzellik merkezini bakın ne için kullanmışlar?
Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama

Hastane önünde acı veda: Fatih Ürek'in son anlarını anlattılar
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Fatih Ürek'in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı

Haberi muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı