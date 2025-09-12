Haberler

Firar Eden Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı

Firar Eden Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı
Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tedavi amacıyla gittiği hastaneden kaçan hükümlü, yapılan çalışmalar sonucu Kırşehir-Kırıkkale kara yolu üzerinde tespit edildi.

Kırşehir'de Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü F.K'nin (35) bulunması için çalışma yaptı.

Kırşehir- Kırıkkale kara yolu üzerinde arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, tali yolda yalnız yürüyen ve hareketlerinden şüphelenilen F.K'yi yakaladı.

Tedavi amaçlı gittiği Kırşehir Eğitim ve Araştırma hastanesinden firar ettiği belirlenen F.K'nin, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ve "Hırsızlık" suçlarından dosyaları bulunduğu, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

F.K, işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
