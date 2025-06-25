Finike Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Kazandı

Finike Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Anne Dostu Hastane" unvanı kazandı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimi'nden İlkay Zengin ve beraberindeki ekip tarafından "Anne Dostu Hastane" belgesi Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt'a takdim edildi.

Başhekim Kurt, başarılı çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, annelerin güvenli ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.