Finike'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde Gökçeyaka Yaylası'nda meydana gelen olayda, üzerlerine yıldırım düşen Osman Teke hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise yaralandı.
ANTALYA'nın Finike ilçesi Gökçeyaka Yaylası'nda üzerlerinde yıldırım düşen Osman Teke (17) öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Finike'nin Gökçeyaka Yaylası'nda meydana geldi. Osman Teke ile ismi öğrenilemeyen yanındaki kişinin üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye 5 kişilik AFAD ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Osman Teke'nin yaşamını yitirdiğini, yanındaki kişinin ise yaralandığını belirledi. Teke'nin cenazesi morga götürülürken, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.