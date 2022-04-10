FINDIKTA 'ZİRAİ DON' ZARAR TESPİTİ BAŞLADI

ALTINORDU, ORDU (DHA) - ORDU'da son aylarda yağan karla birlikte hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşmesi, fındık bahçelerinde lokal olarak zirai dona yol açtı. Üreticilerden gelen ihbarlar üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışması başlattı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, zirai afetlerin, iklim değişikliğiyle artabileceğini belirterek "Bu yıl Türkiye fındık rekoltesinde yüzde 10'a varan düşüş yaşanabilir" dedi.

Dünyanın en fazla fındığının üretildiği Ordu'da, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava fındıkta zirai don afetine neden oldu. Beyaz örtünün yavaş yavaş kalktığı fındık bahçelerinde inceleme yapan vatandaşlar, dallarda yanmış fındık tomurcuklarıyla karşılaştı. Bahçelerini sigortalayan üreticiler, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine bölgede yetkililer tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Fındık bahçelerindeki dalları ve karanfilleri tek tek inceleyen ekipler, ortaya çıkacak olan sonucu bakanlığa sunacak.

'YÜZDE 15 İLE 20 ARASINDA BİR ÜRÜN KAYBIMIZ OLDUĞU GÖZLEMLENİYOR'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, kentte yürütülen hasar tespit çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. 250 ile 500 metre rakım arasındaki fındık bahçelerinde zirai don afetine rastlanıldığını belirten Akça, 'Mart ayı içerisinde belki son 70 yılın en ağır kış şartlarını yaşadık. Kar, bir bereket olarak yağdı ama uzun süre olunca ve yüksek kesimlerde özellikle 250-500 metre aralığındaki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2,5- 3 metreye kadar çıktı. Akabinde oluşan eksi derece hava sıcaklıkları fındık ürününe o bölgelerde zarar verdi. Yüksek kesimlerde yapmış olduğumuz tespitler ve bize gelen bilgiler doğrultusunda özellikle 250-500 rakım arasında fındığı etkileyecek önemli bir zirai don olayına şahit olduk. Ordu'nun Fatsa, Ünye, Korgan, Kumru, Ulubey'in yüksek kesimleri, Gürgentepe'nin aşağı kesimlerinde bu zirai don olayıyla karşılaştığımız ve yapılan tespitler sonucunda yüzde 15 ile 20 arasında bir ürün kaybımız olduğu gözlemleniyor. Lokal oluşan bir sıkıntı bu. Diğer bölgelerden de almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda bu yıl Türkiye fındık rekoltesinde yüzde 5 ile 10 arasında düşüş yaşanacağını düşünüyorum' diye konuştu.

Akça, Giresun'daki hasarın ise Ordu'dan daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.

'KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK BU TÜR OLAYLARIN MEYDANA GELMESİNİ ÇABUKLAŞTIRACAK'

Fındığın geleceği için zirai afetlerin iklim değişikliği nedeniyle artabileceğine dikkat çeken Akça, 'Biz yapmış olduğumuz çağrılarda bu tür olayla karşılaşan hiç vakit geçirmeden TARSİM sigortalarını yapmış olduğu acenteliklere başvurarak eksper istemeleriydi. TARSİM sigortası yapılmasıyla alakalı birçok defa üreticimizi uyardık. Çünkü bu ürün artık iklim değişikliğinin de meydana getirdiği sonuçlar gereği sıkıntıya düşmeye başladı ve mevsimsel olarak da gözle görülür bir değişiklik var. Onun için üreticilerimizin bundan sonra eğer sigortalarını yaptırmadılarsa muhakkak ürünlerini sigorta ettirmesi gerekir. Dünyayı etkileyen, bölgemizde ve ülkemizde de görülen küresel iklim değişikliği artık bu tür olayların meydana gelmesini çabuklaştıracak. Şu anda öyle görülüyor. Çünkü yapılan araştırmalar mevsimlerin değişikliğe uğradığını gösteriyor. Bizim bölgemizde kış mevsiminin şubat, mart belki de nisan ayına kaydığı görülüyor. Bu dönemde de bizim ürünümüz tam açtığı, karanfilin, tozlaşmanın ve meyvenin oluşacağı dönem. O dönemde yaşanacak bu zirai don hakikaten ürünü çok ciddi şekilde etkileyecek. Dolayısıyla burada alınacak tedbir, üreticilerimizin sezonda sigortalarını bir an önce yaptırmalarıdır' şeklinde konuştu.