Trabzon'da Fındık Bahçesine Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü Veysel Başkan (60), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Beşikdağ-Bayırmahalle yolunda meydana geldi. Veysel Başkan yönetimindeki 61 AR 581 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Başkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Başkan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

