Filistinliler BM'ye bağlı yardım kuruluşu için "finansal güvenlik ağı" oluşturulmasını istiyor Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) için "finansal güvenlik ağı" oluşturulması çağrısı yaptı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) için "finansal güvenlik ağı" oluşturulması çağrısı yaptı. Lübnan'ın önderliğinde başkent Beyrut'ta düzenlenen ve Ürdün, Suriye, Filistin, Mısır ve Arap Birliğinin katılımıyla gerçekleşen UNRWA İstişare Komitesi Toplantıları ile eş zamanlı olarak Gazze kentindeki UNRWA merkezi önünde eylem düzenlendi. AA / Mountaser Al Sawaf - Güncel Güncel Haberler

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