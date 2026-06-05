Belçika'da AB Komisyonu üyesinin savunma sanayisi şirketine ziyaretine Filistin protestosu engeli

Belçika'da Filistin destekçilerinin İsrail'e yönelik askeri ekipman sevkiyatı ve transit geçişlerinin sürmesi gerekçesiyle savunma sanayisi şirketi "Thales Belgium" önünde düzenlediği protesto nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius'un tesise yapması planlanan ziyaret iptal edildi.

Resmi Belga ajansının haberine göre, Kubilius'un, Valon Bölgesi Başbakanı Adrien Dolimont ile Liege kenti yakınlarında bulunan Thales Belgium tesislerini ziyaret etmesi planlanıyordu.

Ancak tesis önünde toplanan Filistin destekçilerinin protestosu ve yerel makamların Kubilius'un güvenliğini garanti edemeyeceklerini bildirmesi üzerine ziyaret iptal edildi.

İnsan hakları örgütleri ve Filistin destekçisi gruplar, Valon Bölgesi yönetiminin İsrail'e yönelik askeri ekipman sevkiyatları ve transit geçişlere ilişkin politikalarını protesto ediyor.

AB Komisyonu, Kubilius ile Thales temsilcileri arasında Brüksel'de yeni bir görüşme planlandığını açıkladı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ziyaretin iptal edilmesine tepki göstererek olayın araştırılması çağrısında bulundu.

Valon Bölge Hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölgeden İsrail'e doğrudan askeri ekipman ihracatı için yeni lisans verilmesini durdurmuş ve askeri malzemelerin İsrail'e transit geçişine yönelik denetimleri sıkılaştıracağını açıklamıştı. Ancak Filistin destekçileri ve insan hakları kuruluşları, alınan önlemlerin yeterince uygulanmadığını savunarak özellikle savunma sanayisi şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin daha fazla şeffaflık talep ediyor.