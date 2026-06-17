Haberler

Filipinler Senatosunun yeni başkanı, Devlet Başkanı Marcos Jr'ın müttefiki Gatchalian oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler Senatosu, haftalarca süren siyasi krizin ardından Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın müttefiki Sherwin Gatchalian'ı yeni Senato Başkanı olarak seçti. Bu değişiklik, Başkan Yardımcısı Sara Duterte'nin azil sürecinin kritik bir dönemine denk geldi.

Filipinler Senatosu, haftalarca süren siyasi kargaşanın ardından Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın müttefiki Sherwin Gatchalian'ı yeni Senato Başkanı olarak seçti.

Senato, Marcos Jr ile Başkan Yardımcısı Sara Duterte arasında uzun süredir devam eden siyasi gerginliğin yansımasıyla çekişmeye sahne oluyor.

Bu kapsamda, Senato'da dün yapılan oylamada, 24 senatörün 13'ünün desteğini alan Marcos Jr'ın müttefiki Gatchalian, Duterte'nin müttefiki Senato Başkanı Alan Peter Cayetano'nun koltuğunu devraldı.

Öte yandan, seçimi kaybeden Cayetano, 12 senatörün katılımıyla gerçekleştirilen ve anayasal yeter sayıyı karşılamadığını öne sürdüğü 3 Haziran oturumunda Gatchalian'ın başkan vekili seçilmesini Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

Senato'nun kontrolü kritik önemde

Lider değişikliğinin, Senato'nun Sara Duterte'nin azline ilişkin yargı yetkisini kullanmaya hazırlandığı bir döneme denk gelmesi dikkatleri çekti.

Duterte'nin azline ilişkin ön oturumun 18 Haziran'da yapılması planlanırken resmi yargılamanın 6 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

Başkan Yardımcısı Sara Duterte, kamu fonlarını usulsüz kullanmak ve Başkan Marcos ve eşi Liza Araneta-Marcos ile kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i kamuoyu önünde tehdit etmekle suçlanıyor.

Duterte ise suçlamaları reddediyor.

Mahkum edilmesi halinde Duterte'nin kamu görevinden menedilebileceği ve 2028 Başkanlık yarışına katılma olasılığının ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

107 günlük savaş sonrası İran'a dev ekonomik piyango

107 günlük savaşı kim kazandı? Bu tablo her şeyi anlatıyor
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Babacan'dan tavuk şirketlerine kayyum atanmasına sert tepki: Polisiye tedbirlerle enflasyonu düşüremezsiniz

Tavuk şirketlerine kayyum atanması Babacan'ı küplere bindirdi
Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil

Trump dünyanın günlerdir konuştuğu iddiayı yalanladı
Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'a dişli rakip

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a dişli rakip! İlk maç İstanbul'da
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı

Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pasta ile vuruldu