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Filipinler'de Bavi Tayfunu ve muson nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

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Filipinler'de Bavi Tayfunu ve güneybatı musonunun yol açtığı afetlerde en az 17 kişi hayatını kaybetti, 514 binden fazla kişi etkilendi.

Filipinler'de Bavi Tayfunu (Inday) ile güneybatı musonunun yol açtığı afetlerde en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada, Bavi Tayfunu ve güneybatı musonunun yol açtığı afetlerde en az 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, afetlerden 514 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği, ölü, yaralı ve kayıp sayılarına ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Filipinler Meteoroloji Bürosundan (PAGASA) yapılan açıklamada, Bavi Tayfunu'nun dün yerel saatle 08.20 itibarıyla ülkedeki etkisini yitirdiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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