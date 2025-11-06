Haberler

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda Ölü Sayısı 114'e Yükseldi

Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu, Filipinler'de şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 114 kişinin ölümüne yol açtı. 1.951.000'den fazla insan etkilendi, 127 kayboldu.

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e çıktı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirildi.

Ölümlerin 71'inin Cebu bölgesinde kayıtlara geçtiği ve çoğunun heyelan ve sellerden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, kaybolan 127 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin de sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 5 bini aşkın mahallede 1 milyon 951 binden fazla kişinin tayfundan etkilendiği ve 4 bin 933 tahliye merkezinde yerinden edilen 127 binden fazla ailenin barındığı belirtildi.

Ulusal afet durumu ilan edildi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirdi.

Marcos Jr, böylelikle hükümetin gerekli acil müdahale kapsamının genişleyeceğini ve acil durum fonlarının daha hızlı dağıtılmasının sağlanacağını kaydetti.

Kalmaegi Tayfunu'nun hafta sonuna doğru Güney Çin Denizi üzerinden Vietnam'a yönelebileceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
