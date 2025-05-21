Filipinler'de Gecekondu Mahallesinde Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı

MANİLA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'nın kalabalık bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Filipinler Yangından Korunma Bürosu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü öğleden sonra çıkan yangın, birbirine yakın şekilde hafif malzemeden yapılma evlere sıçrayarak hızla yayıldı. Yangın üç saatte söndürülebildi.