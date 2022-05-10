Fildişi Sahili'nden çölleşmeyle mücadelede 1,5 milyar dolarlık 'Abidjan Girişimi'

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, çölleşmeyle mücadele için acil harekete geçilmesi çağrısında bulunurken, 1,5 milyar dolar fon gerektiren Abidjan Girişimini başlattıklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) 15'inci Taraflar Konferansı (COP15) Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde "Toprak. Hayat. Miras: Kıtlıktan Refaha" temasıyla başladı.

Her iki yılda bir toplanan ve 20 Mayıs'a kadar sürecek konferansa, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin de arasında bulunduğu 12 lider katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Ouattara, toplantının "iklim acil durumu" altında düzenlendiğine dikkati çekerek, kuraklık ve neden olduğu çölleşme yüzünden 12 milyon hektar ekilebilir arazinin yok olduğunu ve bundan 2,6 milyar kişinin etkilendiğini söyledi.

Ouattara, Fildişi Sahili'nin çölleşme ve arazi bozulumundan en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğinin altını çizerek, bu hızla giderse 2050'ye kadar ülkesindeki tüm ormanların yok olabileceğini vurguladı.

Çölleşmeyle mücadele için 5 yıl sürecek "Abidjan Girişimini" başlattıklarını duyuran Ouattara, amaçlarının 1,5 milyar dolar fon oluşturarak kaybolan ormanları geri getirmek olduğunu kaydetti.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat da durumun aciliyetine dikkati çekerek, Afrika kıtasının kuraklıkla uzun süredir mücadele için çabaladığını ancak bu çabaların tam anlamıyla karşılık bulmadığını kaydetti.

Mahamat, nüfusun her geçen gün arttığını ve doğanın dengesinin bozulduğunu bunun da kıtlığa sebebiyet verdiğini anımsatarak, Abidjan Girişiminin bu soruna çözüm olabileceğini vurguladı.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum da ekosistemdeki bozulmanın kıtlık, yetersiz beslenme, nüfusun yer değiştirmesi ve toplumsal gerginliğe neden olduğunu belirtti.

Bazoum, Nijer nüfusunun yüzde 80'inin tarımla geçindiğini anımsatarak, ekosistemdeki bozulma yüzünden rekoltenin her geçen yıl azaldığını söyledi.

"Abidjan Girişimi"

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin 1900'de 16 milyon hektarı bulan ormanlık arazisi 2021'de 2,9 milyon hektara kadar geriledi.

Gayri safi yurt içi hasılasının dörtte biri tarıma bağlı Fildişi Sahili, bu süre zarfında ormanlık arazisinin yüzde 80'inini kaybetmiş oldu.

Bu kaybı yerine koymak için başlatılan Abidjan Girişimi için gerekli olan 1,5 milyar dolarlık fonun da uluslararası bağışçılardan sağlanması planlanıyor.

COP12 Ankara'da düzenlenmişti

Dünyanın dört bir yanından hükümet, özel sektör, sivil toplum örgütlerinin katıldığı COP15, gelecek nesillere yeterli ekilebilir arazi bırakmak için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

UNCCD'nin 12'inci Taraflar Konferansı (COP12) Ekim 2015'te Ankara'da düzenlenmiş, Türkiye, COP12 kapsamında Ankara Girişimini duyurmuştu.

Dört yıl süreyi kapsayan (2016-2019) Ankara Girişimi, hem UNCCD'nin uygulanmasını güçlendirmek hem de Orta Asya ve Afrika'da çölleşmeyle mücadeleye destek amacıyla başlatılmıştı.