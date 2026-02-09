Haberler

FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheliden 41'i tutuklandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 2 haftada 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 63 FETÖ şüphelisinin yakalandığını ve bunlardan 41'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik 29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

