FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheliden 41'i tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 2 haftada 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 63 FETÖ şüphelisinin yakalandığını ve bunlardan 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik 29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel