FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Erzurum'da Yakalandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.