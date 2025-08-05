FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Erzurum'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Erzurum'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü üyelerinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
70 yaşındaki kadının karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, doktorlar bile şaştı kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

CHP'li belediye başkanı 26 gün sonra görevine iade edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.