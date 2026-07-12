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Şehit Gülşah Güler'in anısı ailesinin yaptırdığı evde yaşatılıyor

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FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi, depremde yıkılan evlerinin yerine yaptırdıkları 2 katlı konutun ikinci katını anı evine dönüştürdü. Kızlarının eşyalarını sergileyen aile, hatıralarını yaşatmayı amaçlıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit edilen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in anısı ailesinin yaptırdığı evde yaşatılacak.

Güler'in ailesinin, Kırıkhan Reşatlı Mahallesi'ndeki evleri 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

Yıkılan evlerinin yerine 2 katlı konut inşa eden Güler ailesi, ikinci katına şehit kızları Gülşah Güler'e ait eşyaları yerleştirdi.

Ailenin "anı evi" olarak nitelendirdiği evde, Güler'in meslek hayatında kullandığı üniforması, kişisel eşyaları, çeşitli hatıraları ile Ankara'da yaşadığı evden getirilen eşyaları yer alıyor.

Anne Emine ile baba Hüseyin Güler, günün büyük bir bölümünü kızlarının eşyalarıyla donattıkları evde geçiriyor.

"Gülşah, Türkiye'nin evladı oldu"

Baba Hüseyin Güler, AA muhabirine, 10 yıl geçse de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Kızını çok özlediğini ve hasretinin her geçen gün katlandığını anlatan Güler, "İçimizdeki acı dinmiyor ama evladımızla gurur duyuyoruz. Allah bize şehit anne ve babası olmayı nasip etti. Gülşah'ımız artık sadece bizim değil, Türkiye'nin evladı oldu." diye konuştu.

Güler, oluşturdukları anı evinde kızlarının hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Kızına ait tüm eşyaların anı evinde yer aldığını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Zaman zaman gelip burada oturuyor, kızımızı yanımızda hissediyoruz. Burası bize huzur veriyor. İnşallah bu anı evini ilelebet koruyacağız. Şehidimize yakışır bir ortam oluşturmaya çalıştık."

Anne Emine Güler de anı evini ilerleyen süreçte görmek isteyenler için ziyarete açacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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