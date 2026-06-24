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Kayseri'de FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı

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Kayseri'de, FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç emniyet müdürü M.A. ve ihraç polis S.T., emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü M.A. (58) ile 6 yıl 3 ay hapisle aranan ihraç polis S.T. (53), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü M.A. ile hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapisle aranan ihraç polis S.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 2 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan M.A. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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