Fethiyeli Orhan, Depremden Kurtardığı Köpeği Oscar'ı Yanından Ayırmıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Orhan Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkazdan kurtardığı ve "Oscar" ismini verdiği köpeğini sırt çantasında gittiği her yere götürüyor.

Yılmaz, depremlerden etkilenen Hatay'da kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katıldığı sırada enkazdan çıkardığı köpeğin sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine köpeği sahiplenen ve "Oscar" adını veren Yılmaz, "can dostunu" yanından ayırmıyor.

Çıktığı bisiklet turlarında da "Oscar"ı yanında götüren Yılmaz, çantasında taşıdığı köpekle bisiklete biniyor.

Yılmaz, gazetecilere, "Oscar" ile sadece kısa turlar değil uzun yolculuklar ve kamplar yaptığını söyledi.

Köpeğiyle seyahat ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, köpeğinin bisiklete binmek için heyecanlandığını dile getirdi.