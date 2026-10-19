Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fethiye Kaymakamı Akkaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara teşekkür etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Akkaya mesajında muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki güçlü bağın temsilcilerinden olduğunu belirterek görevini özveriyle yerine getiren muhtarlara teşekkür etti.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Akkaya, mesajında, demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık müessesesinin devlet ile vatandaşlar arasındaki güçlü bağın en önemli temsilcilerinden olduğunu belirtti.

Muhtarların milletin iradesiyle göreve geldiğini vurgulayan Akkaya, "Muhtarlarımız mahallelerimizin ihtiyaçlarını yakından takip eden, vatandaşlarımızın taleplerini kamu kurumlarımıza ulaştıran ve çözüm süreçlerine katkı sunan kıymetli çalışma arkadaşlarımızdır. Komşusunun derdini dinleyen, ihtiyaç sahibi bir ailenin kapısını çalan, yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızın yanında olan muhtarlarımız, devletimizin şefkat elinin her mahallemize ulaşmasında önemli bir görev üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

İlçede vatandaş odaklı hizmet anlayışını muhtarlarla yakın işbirliği içerisinde sürdürdüklerini vurgulayan Akkaya, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle ortak akıl ve istişare çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Akkaya, görevlerini özveriyle yerine getiren tüm muhtarlara teşekkür ederek, vefat eden muhtarları rahmetle andı, görevdeki muhtarların gününü kutladı.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf

Dedikoduları alevlendiren kare!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Böyle başladı, hastanede bitti! Sayı giderek artıyor
Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tarafından kaydedildi
‘Süper Dadı’ programında kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı

‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu

Gece yarısı bir anda otoyolda belirdiler! Gerçek sonra ortaya çıktı
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor

Şöhretin ömürlük olmadığını gösteren bir hikaye daha!

Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak