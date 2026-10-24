Fethiye Devlet Hastanesi'nde 58 yaşındaki hastaya ilk kez kapalı lobektomi yapıldı

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Fethiye Devlet Hastanesi'nde, sol akciğerinin alt lobunda kitle bulunan 58 yaşındaki hastaya ilk kez kapalı yöntemle akciğer lobektomisi ameliyatı yapıldı.

Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Dilara Gürsoy ve ekibi tarafından yapılan tetkiklerin ardından hastanın sol akciğerinin alt lobundaki kitlenin cerrahi yöntemle çıkarılmasına karar verildi.

Gürsoy liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilen ve akciğerin sol alt lobunun çıkarılmasını içeren lobektomi ameliyatı başarıyla tamamlandı.

Hastanede kapalı (minimal invaziv) yöntemle gerçekleştirilen ilk akciğer lobektomisi olma özelliği taşıyan operasyonun ardından hastanın tedavi ve takip süreci tamamlandı. Hastanın taburcu edilme aşamasına geldiği bildirildi.

Kaynak: AA