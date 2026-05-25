Fethiye açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince, tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen