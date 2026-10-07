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Fethiye'de Babadağ'dan atlayan Rus yamaç paraşütü pilotu kayalıklara düşerek öldü

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Fethiye'de Babadağ'dan atlayan Rus yamaç paraşütü pilotu kayalıklara düşerek öldü
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Fethiye'de Babadağ'ın 1900 metrelik pistinden tekli atlayış yapan Rus yamaç paraşütü pilotu, kayalık alana düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen UMKE ve JAK ekipleri pilotun öldüğünü belirledi, cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.

Yamaç paraşütü uçuş eğitimi almak için ilçeye gelen Aleksandr K. (37), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metredeki pistine çıktı.

Hazırlıkların ardından tekli atlayış yapan Aleksandr K, henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde yamaç paraşütü pilotunun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kurtarma ekiplerince bölgeden yola taşınan Aleksandr K'nin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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