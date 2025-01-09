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Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu
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Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karaca, ilçede gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri ve belediyenin çalışmalarını anlattı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Karaca, Kayaköy Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen programda, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçe halkına en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını anlatan Karaca, "Bölgemizde hizmetleri aksatmadan sürdürüyoruz. Finansal anlamda iddia ediyorum ki Türkiye'deki ilk 10 ilçe belediyesinden biriyiz. Daha iyi olabilmek için ekibimizle ciddi ve güzel bir çalışma takvimi yürütüyoruz. Ekibimizle Fethiye'mize ve halkımıza önemli hizmetler yapıyoruz." diye konuştu.

Karaca, ilçede gerçekleştirecekleri projeleri de aktardı.

Programın sonunda Karaca, ilçede görev yapan gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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