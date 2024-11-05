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Fethi Sekin Feribotu İskeleye Çarptı: 2 Yaralı

Fethi Sekin Feribotu İskeleye Çarptı: 2 Yaralı
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Karşıyaka'da Bostanlı seferini yapan 'Fethi Sekin' isimli feribot, teknik arıza nedeniyle iskeleye çarptı. Olayda 2 yolcu hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Bostanlı seferini yapan ' Fethi Sekin' isimli feribotun manevra yaparken iskeleye çarptığı kazada, feribotta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Üçkuyular - Bostanlı seferini yapan ' Fethi Sekin' isimli feribot, Bostanlı iskelesine yanaştığı sırada teknik bir arıza nedeniyle manevra yaparken iskeleye çarptı. Bu sırada, 1'i ayakta duran ve 1'i asansörde bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, önlem amaçlı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ), kazayla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üçkuyular - Bostanlı seferini yapan Fethi Sekin adlı feribotumuzun 18.15 seferinde, iskele yanaşma manevrası sırasında kısa süreli teknik arıza yaşanmıştır. Buna rağmen gemi, güvenli şekilde iskeleye yanaştırılmıştır. Bu sırada gemi içinde emniyet ve güvenlik anonsları yapılmasına rağmen ayakta bekleyen 1 kişi ile asansördeki 1 yolcumuz hafif yaralanmıştır. Yaralılar, önlem amaçlı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Durumları, idaremizce takip edilmektedir." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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