Ferman Akgül, Redd Grubu Üyelerine Karşı Açtığı Davayı Kaybetti

GAYE ŞEYMA CAN

'Manga' grubunun solisti Ferman Akgül, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek lince maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasını kaybetti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre Redd Grubu'nun solisti Doğan Duru, sosyal medya üzerinden sanatçı Ferman Akgül ile ilgili olarak, 'Teknofestlerde sahneye çıkanı, pandemide müzisyenler intihar ederken … iş tutan grubun solistini alkışlayan insanlar olmasını geçtim. Yahu siz grupsunuz, biriniz adamın yüzüne tükürmedi mi? Biriniz de sanatçı nedir söylemedi mi? Yuh size be kardeşim.. Omurgasız sürüngen gibi her yerde olmak' şeklinde paylaşımlar yapmıştı. Redd Grubu'nun gitaristi Güneş Duru da, 'Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar' şeklinde paylaşım yaptı. Diğer sanatçı Aylin Aslım ise, "Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk rock camiası. Kol kırılır yen içinde kalır'cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile iş birliği yapan Manga'nın solisti Ferman Akgül'dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken, bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar' şeklinde paylaşım yaparak Ferman Akgül hakkında iddialarda bulunmuştu.

"YALAKA MANGA, YANDAŞ GRUP GİBİ HAKARETLERE MARUZ KALDI"

Üç sanatçının istikrarlı ve sistematik olarak müvekkiline yönelik bir karalama kampanyası başlattıklarını dava dilekçesinde anlatan Ferman Akgül'ün avukatı Ufuk Kök, "Müvekkil, 20 yılı aşkın kariyeri boyunca hep sanatçı kimliğini ön planda tutmuş, hiçbir siyasi oluşumun içinde yer almamıştır. TOGG ile poz veren müvekkilin bu tanıtımdan 2 milyon lira aldığı şeklindeki yalan iddialar üzerine de müvekkil linç edilmiş, özel hayatının sınırları ihlal edilmiştir. Üç sanatçının saldırıları nedeniyle müvekkil ve ailesinin huzur ve sükunu bozulmuş, sosyal gelişim çağındaki çocukları bu durumdan etkilenmiş ve sosyal çevrelerinde bu durumdan zarar görme ihtimali söz konusudur. Müvekkil, sosyal medyanın da hedefi haline gelmiş, 'yalaka Manga', 'yandaş grup' gibi hakaretlere maruz kalmıştır. Üç sanatçının, kamuoyu önünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek başlattığı linç kampanyası yüzünden müvekkilin şeref ve itibarı ağır şekilde zarara uğramıştır. Bunun korunmasını istiyoruz. Büyük elem ve üzüntü duyan müvekkilin, hedef ve taraf haline getirilerek bir siyasi figür olarak yuftalanmasına ve ayrımcılığa uğramasına neden olan davalıların 300 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz" dedi.

"SANATÇININ AĞIR ELEŞTİRİLERE TAHAMMÜL ETMESİ GEREKİR"

Davaya cevap veren Redd Grubu üyeleri Doğan Duru ile Güneş Duru ise, kamuoyuna mal olmuş bir sanatçı olan Ferman Akgül'ün ağır eleştirilere tahammül etmesi gerektiğini belirterek davanın reddini istedi. Doğan Duru ile Güneş Duru'nun sanatçı Ferman Akgül'ün kişilik haklarına saldırıda bulunmadıklarının belirtildiği cevap dilekçesinde, "Ferman Akgül, ne şekilde zarar gördüğünü belirtmemiştir. Kendisinin siyasi bir partiye yakın durmasından hareketle, özellikle geçmişteki muhalif parçaları göz önüne alındığında, dinleyiciler ve sanat camiasından eleştirel paylaşımların yapılması ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir. Yapılan yorumlar, kişilik haklarına zarar verici nitelikte değildir. Bu nedenle davanın reddini istiyoruz" dedi.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Ferman Akgül ile Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru katılmadı. Duruşmada her iki tarafı da avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Ferman Akgül'ün avukatı davanın kabulünü istedi. Davalılar Doğan Duru ile Güneş Duru'nun avukatları ise davanın reddini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Ferman Akgül'ün davasını reddetti.