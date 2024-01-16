Ferizli SODAM'da kadın kursiyerlere ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) eğitim alan kadın kursiyerler, ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri işbirliğiyle Ferizli SODAM'daki kursiyer ve çalışanlara yönelik ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi.

Binadaki salonda yapılan bilgilendirme seminerine, İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Çaylak ve sağlık uzmanları da katıldı.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, sağlık konusunda kadınlara yönelik bilgilendirme seminerlerinin süreceğini belirterek, "Seminerimize katılan bayanlarımız takıldıkları soruları soruyorlar. Bu yıl da etkinliklerimize devam edeceğiz. Tüm çalışmalarımıza destek veren İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Aziz Öğütlü'ye ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Psikolog Betül Karter de kronik ve ruhsal hastalıklar ile toplum ve ruh sağlığı merkezlerinin işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verdi.